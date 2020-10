Le coup d’envoi aujourd’hui d’octobre rose, le mois dédié à la prévention du cancer du sein. A cette occasion, la Ville de La Rochelle s’est parée de parapluies roses installés au-dessus du marché central et de la place de l’Hôtel de ville. Les deux tours sont illuminées de rose. Et les magasins vendent des parapluies roses à 10 euros au profit de la Ligue contre le cancer. Le lancement officiel de l’opération est prévu ce soir place du Marché central à 19h30. Objectif : sensibiliser et soutenir la recherche. En France, près de 12 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein. S’il est dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.