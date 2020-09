Scène ouverte avec le groupe Quo N’Co Tribute Statu Quo de Rochefort.

Créé en septembre 2015 par Bruno (guitare) et François (clavier), tous deux fans du groupe Status Quo, le groupe Quo N’CO connaît des débuts difficiles notamment pour amener dans leur aventure d’autres musiciens. En effet, le concept de tribute reste encore en marge pour nombre de musiciens qui voient un enfermement de style et préfèrent s’adonner à un répertoire plus hétéroclite.​Après de nombreuses tentatives infructueuses avec quelques musiciens courageux, c’est à partir de mars 2017 que le groupe connaît une montée en puissance pour enfin se retrouver au complet à l’été 2018​. S’enchaînent alors des répétitions, et grâce à l’expérience de chacun, le groupe assure ses premiers concerts.

https://quoncotribute.wixsite.com/monsite

https://www.facebook.com/Quo-nCo-1801487386730831/?ref=page_internal