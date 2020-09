Les mesures de prévention contre la mutilation des chevaux s’intensifie. Eleveurs et gendarmes sont sur le pied de guerre en Charente-Maritime, même si le département n’est pas concerné pour le moment. Particulièrement investie dans cette affaire, la brigade de Marans s’intéresse de près au phénomène et conseille les propriétaires et éleveurs sur les mesures préventives à mettre en place pour éviter le pire. Fin de semaine dernière, les forces de l’ordre se sont rendus au centre équestre Fleurisson à Longèves. Une visite qui a rassuré le responsable Jean-Philippe Fleurisson, même si l’inquiétude domine. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/chevaux-fleurisson.mp3 Les gendarmes qui multiplient les visites auprès des propriétaires inquiets.