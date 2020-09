Royan Atlantique débloque un million d’euros pour les entreprises. C’est le budget que va consacrer la Communauté d’agglomération pour soutenir la trésorerie des sociétés actuellement en difficulté, touchées de plein fouet par la crise sanitaire.

Les nombreux dispositifs d’aides déployés depuis le mois de mars ont permis de préserver jusque-là un grand nombre de sociétés et d’emplois. Pour autant, la trésorerie de nombreuses petites entreprises reste fragilisée. Pour contribuer à la préservation du tissu économique et de l’emploi sur le territoire de Royan Atlantique, les élus de la Communauté d’agglomération ont décidé de soutenir ces petites entreprises à travers un dispositif spécifique. Cette aide massive d’un million d’euros au secteur économique a été adoptée vendredi dernier. Elle doit permettre de faire face à la crise sanitaire et prendra la forme d’une subvention de fonctionnement, versée aux entreprises de moins de 20 salariés et aux associations employeuses du territoire, dans le cadre d’un appel à projets. Deux critères seront pris en compte : le besoin de trésorerie consécutif à une perte d’activité directement liée à la crise sanitaire, et la capacité à rebondir grâce à cette aide exceptionnelle. La priorité sera accordée aux entreprises et associations œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie circulaire, de la domotique, de la santé, du tourisme, de la culture, des services et des commerces de proximité. Le montant de l’aide sera arrêté au cas par cas. Il pourra atteindre 5 000 euros au maximum, majoré de 1 000 euros par emploi salarié.

Le dossier de demande d’aide peut être téléchargé sur agglo-royan.fr et devra être remis avant le 30 octobre à 17h, au service développement économique de la CARA. Un avis sera rendu en novembre, pour un versement des aides en janvier.