La production Les films du poisson et Smac recherchent deux garçons entre 15 et 23 ans pour les rôles principaux de « Nos cérémonies » de Simon Rieth. Le tournage est prévu pour l’été 2021. Les candidatures avec photos et coordonnées sont à envoyer par mail à castingnosceremonies@gmail.com. Les débutants sont les bienvenus.