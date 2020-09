Une jeune femme de 24 ans enceinte est décédée dimanche matin à Saint-Jean-de-Liversay, près de La Rochelle, malgré trois appels au Samu. Son état de santé s’est dégradé dans la nuit, après une soirée en famille passée au restaurant, selon le quotidien Sud-Ouest. La victime, qui avait appris quelques jours plus tôt sa grossesse, a été prise de nausées et de douleurs dans la soirée, puis de malaises au cours de la nuit, selon le procureur de La Rochelle qui a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Ce n’est qu’après trois appels au centre 15 qu’une équipe médicale a été envoyée sur place dimanche matin, au domicile des parents de son compagnon. En vain, puisque les secours n’ont pas pu la sauver. Le conjoint de la victime a porté plainte. Une autopsie doit être prochainement réalisée. L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Marans et à la brigade des recherches de La Rochelle.