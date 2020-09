Qui pour remplacer Mickaël Vallet à la tête de la mairie de Marennes-Hiers-Brouage et de la Communauté de communes du Bassin de Marennes ? Des fonctions incompatibles avec son nouveau mandat de sénateur de la Charente-Maritime. Mickaël Vallet a été élu dimanche. En raison de la loi sur le non-cumul des mandats, le nouveau parlementaire ne peut plus exercer les rôles de maire et président de l’intercommunalité. La Ville et la CdC ont un mois pour trouver un remplaçant.