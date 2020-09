Les résultats des élections sénatoriales hier soir. Au niveau national, les Républicains et les socialistes confortent leur domination. Et les Verts vont pouvoir former un groupe. En Charente-Maritime, la droite conserve ses deux sièges, puisque Daniel Laurent et Corinne Imbert ont été réélus avec 828 voix. A gauche, le maire socialiste de Marennes-Hiers-Brouage Mickaël Vallet a battu le sortant Bernard Lalande avec 500 voix contre 372. La 4e liste du Rassemblement national a recueilli 54 voix.