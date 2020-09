Plusieurs centaines d’offres à pourvoir au forum « Mets le cap sur ton avenir » qui se tient cet après-midi à Rochefort. L’occasion pour les jeunes demandeurs d’emploi ou de formation de rencontrer directement sur place des employeurs ou des organismes de formation, et éventuellement de décrocher un poste pour éviter une année blanche. On écoute Yann Godefroy, responsable de secteur à la Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron qui organise ce forum :

Ce forum représente donc une opportunité en cette rentrée, alors que plane encore l'incertitude de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi des jeunes. Yann Godefroy :

Rendez-vous est donné de 14h à 16h30 au Palais des congrès de Rochefort. Le port du masque sera obligatoire. Des accompagnateurs seront présents pour orienter les jeunes et éviter les regroupements.