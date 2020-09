Scène ouverte avec l’association A Travers Chants d’Aigrefeuilled’Aunis.

À travers chants, c’est une trentaine de choristes hommes et femmes, autant de concerts, 4 pupitres, 40 chants en 10 langues ! C’est aussi du partage, de la convivialité, de la solidarité, de l’exigence et un souci de qualité dans ses prestations. Pendant une trentaine d’années, cet ensemble vocal chante majoritairement de la chanson française. Il se réunit régulièrement à Aigrefeuille, sous la direction de Cédric Lesonnet. En 2012, la chorale prend un nouveau départ avec l’arrivée d’une nouvelle chef de cœur, Svetlana Juchereau. Sous sa direction, le répertoire s’étoffe de chants du monde et de gospels. Depuis 2016, à travers chants accueille un second groupe vocal : le chœur d’hommes Ok choral, formé de près d’une quinzaine de chanteurs passionnés, dirigés par Jean-Claude Barré. Le chœur d’hommes OK choral est composé de 11 choristes qui interprètent du gospel et des chants traditionnels, essentiellement lors de cérémonies civiles.

En concert le samedi 17 octobre pour la fête de l’Association « ATD quart monde » place Colbert à Rochefort, à 14h30.

https://www.a-travers-chants.com/fr/

https://www.facebook.com/choraleatraverschants/?ref=page_internal