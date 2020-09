Le Département de la Charente-Maritime au côté des sinistrés de la tornade. Dans un communiqué, le président Dominique Bussereau a tenu à adresser hier un message de soutien et de solidarité aux communes et aux habitants qui ont été touchés par ce phénomène. Il assure que la collectivité reste mobilisée pour aider toutes celles et ceux dont la situation sociale serait fragilisée par cette catastrophe.