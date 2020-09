C’est dimanche qu’ont lieu les élections sénatoriales. En Charente-Maritime, trois sièges sont à prendre. A droite, Daniel Laurent et Corinne Imbert se représentent, avec la candidature de Stéphane Villain. A gauche, Bernard Lalande se représente également, aux côtés de Catherine Benguigui et Jean-Pierre Servant. Le département compte deux autres listes : celle du socialiste Mickaël Vallet avec Karine Dupraz et Jacky Emon, et celle du Rassemblement national avec Séverine Werbrouck, Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie et Rachel Cointet. 1793 grands électeurs sont appelés à voter.