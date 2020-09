Une tornade s’est abattue hier sur le littoral charentais. Le phénomène dévastateur très rare s’est produit en milieu d’après-midi, vers 16h30. Il s’agit en fait d’une trombe marine qui s’est formé entre l’île d’Oléron et le continent, puis qui a touché terre et frappé les secteurs du sud Oléron, de Marennes et Port-des-Barques. Pas de blessés graves, mais les dégâts sont très importants. Environ 80 bâtiments et habitations ont été sinistrés, et notamment le Super U, un Ehpad et une crèche du Château-d’Oléron, ou encore le camping de Port-des-Barques. Deux mobil-homes ont été endommagés par des chutes d’arbres, et deux camping-cars ont été renversés. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés. Une quarantaine le sont encore ce matin, dont cinq spécialistes du Grimp de Charente, le Groupe d’intervention en milieu périlleux, afin de poursuivre les opérations de bâchage des maisons dont les toitures ont été soufflées. La compagnie de gendarmerie de Rochefort s’est rendue sur place pour sécuriser les secteurs touchés et assurer un dispositif de protection pendant la nuit avec le renfort de réservistes.