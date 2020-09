Une suspicion de covid-19 contrarie la livraison de repas au refuge des Murmures à Châtelaillon-Plage. L’opération, qui devait se tenir ce matin, doit être reportée, suite à un dépistage réalisé sur un membre du personnel. Dans l’attente des résultats, la direction ne souhaite prendre aucun risque, et donc aucune livraison n’est assurée ce matin. Un nouveau coup dur pour le refuge qui comptait sur cet apport de plus de 3 tonnes de denrées pour les chiens, alors qu’il a déjà souffert d’un manque de dons et d’adoptions en raison de la crise sanitaire. La Fondation 30 millions d’amis, à l’origine de cet apport, accuse le coup, mais ce n’est que partie remise comme l’explique Manuella Rimpault, responsable régionale de l’opération « Agir pour l’adoption » pour la Fondation 30 millions d’amis :

