Alors que les dossiers techniques et financiers sont aujourd’hui bouclés et validés à la Communauté de communes Aunis Sud, l’acquisition de terrains sur le site pose encore problème. Un grain de sable dans l’engrenage qui bloque pas mal de projets d’aménagements de la Ville, et notamment sur le terrain de l’ancienne friche industrielle Poyaud. Il y a pourtant urgence, et le dossier doit avancer au risque de perdre les subventions accordées au projet. Jean Gorioux, le président de la CdC Aunis Sud :

Un projet aujourd'hui indispensable au désenclavement et au développement économique du territoire, mais aussi à l'embellissement de ce quartier de la ville :

Jean Gorioux espère la concrétisation de ce projet durant ce mandat qui vient de débuter. Coût approximatif de l'opération : 3 millions d'euros.