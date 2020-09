C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée sans voiture sur l’île Madame, à Port-des-Barques. 3e édition de cette opération qui est un test grandeur nature de ce que pourrait être cet espace naturel relié au continent à marée basse par la passe aux bœufs s’il était débarrassé une fois pour toute de la circulation automobile. Pour Jean-Philippe Mineau, qui travaille à l’année sur l’île Madame, à la Ferme aquacole, une journée sans voiture, c’est bien, mais peut mieux faire :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/ferme-1.mp3 Jean-Philippe Mineau qui appelle les collectivités à plus d’engagements et à trouver des solutions pérennes, sans laisser personne sur le bord de la route :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/ferme-2.mp3 Pour Jean-Philippe Mineau, cette Journée sans voiture sur l’île Madame ressemblera finalement à toutes les autres. Il nous explique pourquoi :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/ferme-3.mp3 La Journée sans voiture sur l’île Madame, c’est donc aujourd’hui de midi à 18h. L’accès ne sera autorisé qu’aux piétons, cyclistes et utilisateurs de modes de déplacement doux. Une calèche et des vélos seront mis à la disposition du public.