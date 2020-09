L’appel d’urgence pour le don du sang. Les réserves ne remontent pas, malgré l’appel lancé fin août. La crise sanitaire désorganise fortement les collectes. La situation est inédite. Or, il est nécessaire d’accroître les niveaux de stocks afin de répondre aux besoins des malades. L’Etablissement français du sang de la Nouvelle-Aquitaine appelle à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation préoccupante.

Les réserves de sang continuent de baisser en raison des impacts de la Covid-19. Elles n’ont jamais été aussi faibles depuis 10 ans. La crise sanitaire désorganise fortement la collecte de sang dans le pays. Elle impacte fortement l’activité de l’Etablissement français du sang, et notamment la collecte depuis plusieurs mois. En effet, l’EFS s’appuie depuis toujours sur les collectes mobiles qui représentent 80% des dons, et en particulier sur celles en entreprise qui permettent aux salariés de donner sur leur lieu de travail, ainsi que sur les collectes en milieu universitaire. Or, depuis le mois de mars, les entreprises et universités n’accueillent presque plus de collectes de sang en raison des impacts de la Covid-19. L’EFS s’efforce de remplacer les collectes annulées et d’élargir ses plages horaires. C’est une situation inédite pour l’EFS, qui doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des patients. Aujourd’hui le compte n’y est pas dans un contexte où la reprise de l’activité hospitalière est très soutenue. Ce mardi, le seuil des 82 000 poches de globules rouges en réserve a été franchi, niveau jamais atteint depuis 10 ans. Sachant qu’il faut au moins 100 000 poches pour avoir un niveau de réserve suffisant. L’EFS lance donc un appel à la mobilisation de tous, en se rendant sur les collectes mobiles ou dans les 120 Maisons du don comme à Saintes et La Rochelle.

Prochaines collectes en Charente-Maritime : demain matin au Foyer d’animation culturelle de La Tremblade, et à Léa nature à Périgny.