Décision du préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, qui, par arrêté en date du 10 septembre, refuse tout projet d’installation d’éoliennes sur la commune située au Sud-Ouest de Saintes. Le représentant de l’Etat invoque un risque de dégradation de la nature, de l’environnement et des paysages, en plein cœur de la Saintonge romane qui possède de nombreux monuments historiques classés comme la basilique Saint-Eutrope à Saintes ou l’Hôpital des Pèlerins à Pons. Ce coup d’arrêt porté au projet est un coup dur pour son promoteur, mais une réelle satisfaction pour l’association d’opposants Donquichotte17460. On écoute la réaction de son président Bertrand Vincent :

