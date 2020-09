A partir du 5 octobre et jusqu’au 31 décembre, la compagnie aérienne Chalair va augmenter le nombre de liaisons sur cette ligne. A raison de 7 aller-retour par semaine : 2 les lundis et vendredis, et un les mardis, mercredis et jeudis. L’objectif étant de renforcer l’offre de voyages qui avait déjà progressé début septembre, après une période de reprise a minima mi-juin suite à 3 mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, et après un réamorçage très progressif des déplacements et des voyages en France.