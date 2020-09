Ils se sont donné rendez-vous hier après-midi à La Rochelle pour échanger sur la transformation de leur réseau et les enjeux du commerce de proximité de demain.

Oui, et à cette occasion, le président national de la Confédération des buralistes de France Philippe Coy a fait le déplacement. Ce dernier a été reçu par le président du Département Dominique Bussereau pour évoquer le rôle prépondérant des buralistes dans la revitalisation des territoires. Premiers commerces de proximité de France avec 24 000 professionnels répartis sur l’ensemble du pays, ils sont actuellement en pleine évolution. Philippe Coy a présenté le rôle du réseau et les travaux menés depuis trois ans pour développer leur activité, avec notamment la création d’un Fonds de Transformation. L’objectif étant de réinventer ces commerces de proximité, si précieux en ces temps de désertification des centres-bourgs.

Les 310 buralistes du département vont ainsi disposer d’information et d’éléments pour pouvoir mieux anticiper les attentes de la clientèle et les tendances de la consommation, en faisant évoluer leurs points de vente et en déployant de nouvelles activités pour encore mieux répondre à la notion dite de « commerçant d’utilité locale » qui caractérise la profession. Une profession qui dispose désormais d’une nouvelle identité visuelle pour s’ancrer davantage dans son territoire.