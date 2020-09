La période de reproduction du cerf a commencé dans la forêt de La Coubre à La Tremblade. Une période clé pour estimer la population et ainsi réguler le nombre de cervidés dans le secteur. Car, si ces animaux sont présents en trop grand nombre, cela pourrait mettre en difficulté le renouvellement du massif.

Du 15 septembre au 15 octobre environ, les cerfs mâles entrent dans une phase d’intense activité nocturne pour séduire les biches. Cris rauques et combats parfois mortels se déroulent en cette période de reproduction. Les cerfs les plus forts et souvent les plus âgés sortent alors vainqueurs et s’accouplent avec les biches. Les spécialistes de la Fédération des Chasseurs et de l’Office national des forêts mettent alors à profit cette période pour estimer sur des points d’écoute le nombre de cerfs qui brament. Cet indice, couplé aux comptages nocturnes réalisés tous les deux ans, est un bon indicateur du niveau de population. Niveau qui doit rester compatible avec le renouvellement nécessaire de la forêt. Les cervidés consomment en effet les pousses d’arbres, et apprécient particulièrement les jeunes pins maritimes. Rendu déjà difficile à cause des évolutions climatiques, cela peut mettre en péril le renouvellement de la forêt. Il faut donc veiller à ne pas déranger ces animaux pendant cette période clé. Il est possible de les observer à bonne distance, sans faire de bruit et en étant le plus discret possible.