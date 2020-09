Scène ouverte Sylvie Barre de Saintes.

L’association “Musique de chambre et jardin” se donne pour objectif principal l’organisation d’un festival de musique de chambre professionnel, dans un lieu atypique, magique avec des jardins magnifiques. Le château de Dampierre-sur-Boutonne répond parfaitement à ces critères. Le deuxième festival Chambre et jardin, musique au château de Dampierre-sur-Boutonne aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 septembre. Ces deux jours permettront de découvrir la musique de chambre à travers diverses formations : ensembles à cordes, à vents, quatuor vocal… dans le cadre magnifique du château de Dampierre-sur-Boutonne, joyau de la Renaissance. Les jardins enchanteurs se prêtent merveilleusement à une déambulation musicale très prisée d’un public aussi bien familial que mélomane. Les salles du château offrent de beaux écrins pour les concerts en intérieur.

http://chambrejardin.free.fr/Chambrejardin/Bienvenue.html

https://www.facebook.com/Festival-Chambre-et-Jardin-112247993856993