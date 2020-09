Le Sud de la Charente-Maritime touché par plusieurs feux de forêt hier après-midi. 66 hectares sont partis en fumée autour de Montendre et Bédenac. L’origine des sinistres est due à un camion benne qui a perdu des morceaux de bâche et des déchets enflammés sur plusieurs kilomètres. Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que deux canadairs. Le trafic SNCF a été interrompu. A noter que le feu est reparti dans la nuit sur la commune de Lapouyade. 5 hectares de plus ont brûlé.