Le marché du vrac est en plein boom en France. Selon une étude de Réseau vrac, il enregistre une croissance vertigineuse de 41% entre 2018 et 2019 pour environ 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur 130 produits de grande consommation. Un chiffre qui pourrait dépasser les 3 milliards en 2022. La démarche continue de s’amplifier. A Marennes-Hiers-Brouage par exemple, la Ville surfe sur cette tendance et va accueillir le mois prochain une épicerie entièrement dédiée au vrac. A Surgères, le magasin Biocoop a vu ses ventes progresser, et plus particulièrement depuis la crise sanitaire, comme le souligne sa co-gérante Fabienne Drapeau :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/biocoop-1.mp3 L’enseigne dispose de plus de 200 références, avec tous les produits de base. Une gamme qui va s’étoffer prochainement face à la demande croissante des consommateurs, qui prêchent à la fois pour leur porte-monnaie, mais aussi pour l’environnement. Fabienne Drapeau :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/biocoop-2.mp3 Et justement à ce propos, le magasin Biocoop de Surgères propose ce soir une conférence avec Jérémie Pichon, auteur de « La Famille zéro déchet ». C’est à 20h au Castel park. L’entrée est gratuite, mais la participation est libre sous forme de dons qui seront intégralement reversés à l’épicerie solidaire de Surgères.