Faible mobilisation hier en Charente-Maritime pour la journée d’action interprofessionnelle. Les syndicats CGT et FSU 17 avaient appelé à trois rassemblements dans le département. Environ 200 manifestants masqués ont défilé le matin à La Rochelle, et une centaine à Saintes. Puis une centaine également dans l’après-midi à Rochefort. Objectif : dénoncer les plans sociaux en France et dans le département, mais aussi les réformes en cours.