Face à la crise sanitaire, l’opération destinée à doper la fréquentation touristique cet été en Charente et Charente-Maritime a bien fonctionné. Elle vient d’être reconduite jusqu’à fin octobre pour stimuler les réservations pendant l’arrière-saison. On fait le point.

Depuis le lancement fin juin de l’opération des « Bons Infiniment Charentes » par l’agence de développement Charentes tourisme, deux tiers des 11 000 bons offerts aux vacanciers ont déjà été réservés jusque fin août. Le dernier tiers est à nouveau mis à disposition des touristes pour des séjours dans les deux Charentes entre le 16 septembre et 1er novembre. L’opération est en ligne sur infiniment-charentes.com et accessible aux futurs bénéficiaires sous conditions. Pour être remboursé, il faut avoir réservé préalablement sa destination sur internet et séjourné 2 nuits sur le territoire choisi, mangé dans un restaurant traditionnel et découvert une activité de loisirs ou un site de visites pendant la période de l’opération.

Opération qui est déjà un succès. Pour les acteurs du tourisme des Charentes, ce sont entre 5 et 10 millions d’euros de chiffres d’affaires générés sur le territoire, pour 1 million d’euros investi.

Il faut savoir que 36% des détenteurs d’un bon ont visité les Charentes pour la première fois. Et 67% des visiteurs ont été influencés par cette opération dans le choix de leur destination et n’auraient sans doute pas opté pour les Charentes sans ce déclencheur.