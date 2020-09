L’épidémie de coronavirus s’accélère encore davantage en Nouvelle-Aquitaine. Selon le dernier communiqué de l’Agence régionale de santé publié aujourd’hui, l’ensemble des indicateurs de surveillance sont à la hausse. Le taux d’incidence est de plus de 72 cas pour 100 000 habitants, et le taux de positivité est de 4,8%. Le nombre de patients hospitalisés est en forte augmentation : 198 mardi. Soit 78 de plus en huit jours. Désormais 10 des 12 départements sont classés en vulnérabilité modérée ou élevée. La Charente-Maritime et La Creuse restent placés en vulnérabilité limitée.