Il entre dans sa 2e phase, avec le creusement du bassin et l’évacuation de 50 000 mètres cubes de déblais. Une visite de chantier a eu lieu hier après-midi en présence des élus. L’occasion de faire le point sur ce projet hors norme.

La première phase des travaux d’extension du port-chenal de l’Atelier à La Tremblade s’est achevée en juin dernier, avec la construction de profondes parois en béton délimitant l’emprise du port. Après la pause estivale, le chantier a repris au début du mois avec la réalisation d’un drainage à l’arrière des parois moulées pour canaliser les eaux de la nappe phréatique et permettre leur évacuation. Le creusement du bassin portuaire a débuté ce lundi et doit durer deux mois. L’opération consiste à évacuer 50 000 mètres cubes de déblais vers la carrière de Saint-Agnant. Un circuit a été établi avec la mairie de La Tremblade afin que la circulation des poids-lourds ne traverse pas la ville et limite au maximum la gêne occasionnée. Les camions chargés quitteront ainsi le chantier par le boulevard Joffre, d’où ils emprunteront la Départementale 14 jusqu’au pont de la Seudre. Ils reviendront ensuite à vide par l’avenue Charles de Gaulle, le boulevard de Laleu, la rue de la Corderie et le boulevard Roger Letélié.

La fin de l’année sera consacrée au rabotage de la paroi moulée à l’intérieur du futur bassin, avec une interruption du chantier du 20 décembre au 4 janvier, pendant la saison ostréicole. Les travaux s’achèveront en 2021 avec les aménagements extérieurs du bassin, l’installation de la porte busquée, et la réhabilitation de l’ancienne gare en capitainerie. La fin du chantier est prévue en mai 2021 pour une mise en service du port dès la saison prochaine.

Le futur bassin à flot pourra accueillir une centaine de navires. Coût de l’opération : 11,5 millions d’euros.