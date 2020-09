L’appel à la grève aujourd’hui partout en France. Une journée d’action interprofessionnelle a lieu ce jeudi au niveau national. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes, à 11h sur le cours des dames à La Rochelle et à 17h sur l’esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort. Les syndicats CGT et FSU 17, à l’origine du mouvement, entendent remobiliser les troupes et dénoncer la situation économique et sociale actuelle. Plusieurs revendications sont à l’ordre du jour. On écoute Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

L'occasion de dire aussi que la crise sanitaire ne doit pas masquer la crise sociale :

Pascal Gandemer qui se dit inquiet quant à l'effet d'aubaine généré par la crise du coronavirus dont profitent certaines entreprises pour dégraisser.

Conséquence de la grève aujourd’hui. Des perturbations sont à prévoir toute cette journée à La Rochelle dans les écoles, la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire.