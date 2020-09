Vendredi, le dispositif sera lancé sur le territoire. A cette occasion, des élus vont relever le défi d’effectuer le trajet Marans/Saint-Jean-de-Liversay aller-retour grâce à cet outil. Un outil qui permet de faire de l’autostop de façon plus sécurisée et plus solidaire.

La Communauté de communes Aunis Atlantique a décidé de s’engager pour une mobilité durable et solidaire en mettant en place Rezo Pouce. Un réseau qui permet de faire de l’autostop de façon totalement sécurisée. Grâce à de nombreux arrêts identifiés (une quarantaine) et à l’application Rezo Pouce, les habitants d’un même territoire peuvent facilement se retrouver et partager leurs trajets. Une sorte de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous !

Concrètement, comment ça marche ? Il faut tout d’abord s’inscrire gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’application, dans sa mairie ou en point relais pour recevoir une carte de membre et un autocollant. En mode Stop, les passagers se rendent à l’un des arrêts, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes ! Les conducteurs, quant à eux, collent leur autocollant sur leur pare-brise pour être identifiés.

Pour se déplacer de façon plus organisée, les utilisateurs peuvent utiliser l’application en indiquant les trajets recherchés ou proposés. Ceux-ci peuvent avoir un départ immédiat pour plus de flexibilité ou peuvent être programmés pour plus tard. Et bien sûr, les passagers et les conducteurs ayant des trajets similaires peuvent être mis directement en relation. Un bon moyen de gagner du temps.