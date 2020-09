Malgré la crise sanitaire et un environnement économique incertain, toutes les filières ont réussi à embaucher plus d’apprentis cette année comparé à l’an dernier. Ainsi, les CFA de Lagord et Saint-Germain-de-Lusignan accueillent en cette rentrée 1958 jeunes en alternance. Et il reste encore des places. 600 offres sont à pourvoir, dans l’alimentation, l’hôtellerie-restauration, le bâtiment, la coiffure, l’esthétique et la vente. Pour cela, une demi-journée job-dating est prévue cet après-midi de 14h à 17h au CFA de Lagord.