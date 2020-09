Le magazine l’Etudiant a publié hier son palmarès des villes où il fait bon étudier. La Rochelle perd trois places au classement général et passe en 24e position, ex-aequo avec Pau, Chambéry et Saint-Etienne. Toutefois, elle arrive 2e des villes de taille moyenne, grâce à sa position géographique près de la mer et à son faible taux de chômage. Parmi les points faibles : le coût des transports en commun.