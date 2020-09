Le coup d’envoi ce soir à Royan du Festival des nouvelles explorations. C’est la 5e édition. Une édition spéciale cette année sur fond de crise sanitaire mondiale, qui a pour thème « Soigner le monde ». Pendant cinq jours, pas moins de huit conférences et débats seront proposés au public, en présence de nombreux spécialistes, chercheurs, scientifiques et philosophes qui reviendront sur cette année particulière. On écoute Juliette Marchandise, coordinatrice générale du festival :

L’objectif étant de prendre un peu de recul sur cette crise sanitaire :

Soirée d’ouverture ce mercredi à 20h avec une conférence suivie d’un concert, en présence de l’auteur de science-fiction Alain Damasio et en visio avec l’écrivain Pierre Ducrozet, mais aussi de l’auteur Bingtao Chen qui a vécu le confinement à Wuhan et à Paris. Rendez-vous à la salle Jean-Gabin. Le programme complet et les inscriptions obligatoires sur nouvellesexplorations.com.