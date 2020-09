Le drame de la route hier matin à Périgny, près de La Rochelle. Un groupe de cinq cyclistes a été fauché par la remorque d’une voiture, aux alentours de 10h, sur la D108. Le bilan est lourd : deux morts et deux blessés dont un grave du côté des deux-roues. Deux cyclistes de 71 et 74 ans ont été tués sur le coup. Le conducteur de la voiture âgé de 71 ans, qui tractait la remorque, aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il a été placé en garde à vue. Le dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants s’est révélé négatif. La vitesse n’est pas non plus en cause. Une enquête a été ouverte, notamment pour savoir si le chargement de la remorque transportant des poutres en bois n’était pas trop important.