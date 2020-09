Que se passe-t-il après un don de sang ? Vous êtes un donneur régulier ou vous avez envie de le devenir, mais vous ne savez pas ce qu’il advient du don. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Etablissement français du sang de la Nouvelle-Aquitaine lève le voile sur ses activités et propose dès aujourd’hui des visites de ses deux principaux centres de Bordeaux et Poitiers.

Pour savoir ce qu’il se passe après un don de sang et comprendre comment les produits sanguins sont préparés pour être ensuite transfusés aux patients, rendez-vous du 15 au 19 septembre à Poitiers et Bordeaux. A l’occasion des Journées du Patrimoine, et pour la seconde année, l’Etablissement français du sang de la Nouvelle-Aquitaine invite chacun à découvrir les coulisses du don de sang. L’an dernier, l’EFS avait fait visiter pour la première fois à des donneurs, les plateaux de préparation de Bordeaux et Poitiers, et toutes les étapes du parcours d’une poche de sang, du donneur au patient. Face au succès rencontré par cette opération, l’EFS ouvre de nouveau ces visites, mais cette fois au grand public, donneurs ou non. Une exposition de photos ouverte à tous, retraçant l’histoire et les évolutions de la transfusion sanguine, est également proposée dans les maisons du don de la région, comme à Saintes et La Rochelle. En s’associant aux Journées du patrimoine, l’EFS souhaite ainsi sensibiliser le public et inscrire le don de sang dans la culture de chacun, car ce geste revêt une importance vitale pour bon nombre de patients. Les dons doivent être réguliers et constants, car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, et 42 jours pour les globules rouges. Aussi, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des patients, l’équivalent de 7 dons par minute. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1 000 dons quotidiens qui doivent être prélevés.