Un jeu de piste inspiré de l’univers d’Harry Potter débarque dans les rues de La Rochelle. Il aura lieu samedi prochain et c’est la société 211b animations qui va proposer cet évènement. Il s’agit d’élucider une enquête portant sur un mal mystérieux ayant changé les apprentis sorciers en statues d’émeraude. Grâce à leur téléphone portable et une carte de la ville fournie, les participants vont devoir résoudre des énigmes. Célia Robert, chargée de communication et d’animation :

Un jeu librement inspiré de l’univers d’Harry Potter donc, puisque les joueurs, qui sont répartis dans quatre maisons, comme les apprentis sorciers à l’école de Poudlard, vont pouvoir retrouver des éléments de la saga :

Le jeu « Mystères et sortilèges », qui s’est déjà déroulé dans plusieurs villes de France, réunit en moyenne 200 participants par date. C’est donc samedi de 14h à 17h30 en centre-ville de La Rochelle. Le port du masque est obligatoire. Inscription uniquement en ligne jusqu’à vendredi soir sur le site 221banimations.com.