Le Sud-Ouest touché par une vague de chaleur. Les températures vont de nouveau grimper aujourd’hui. La situation anticyclonique et le temps calme et ensoleillé, conjugués à des vents de secteur Sud, vont en effet entraîner une hausse du mercure, avec des valeurs largement au-dessus des normales de saison. Un pic de chaleur est attendu ce lundi. Des records devraient même tomber, notamment en Charente-Maritime. On écoute Frédérique Chassot, prévisionniste à Météo France La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/pic-chaleur-1.mp3 Un épisode de forte chaleur qui sera toutefois de courte durée, comme le confirme Frédérique Chassot :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/pic-chaleur-2.mp3