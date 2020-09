Alors que celle de Rochefort a été annulée en raison de la covid-19, une nouvelle va voir le jour dans la cité laitière et va porter le nom des « Roses d’Hélène », en hommage à l’histoire de la Ville et à l’opération nationale « Octobre rose ». Elle aura lieu le dimanche 18 octobre dès 9h30, à l’initiative de la mairie et de trois associations. Monique Bardon, co-présidente du club des 1000 Pattes, nous raconte comment est né ce projet :

Le nombre de participants est limité à 100 personnes. Inscription obligatoire à la mairie. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer.