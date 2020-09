Une dizaine de policiers ont traqué les consommateurs dans différents quartiers de la ville, dans les parcs et aux abords de la gare. Avec l’objectif de verbaliser les usagers possédant de petites quantités de drogue, grâce à la nouvelle amende forfaitaire délictuelle à 200 euros qui est entrée en vigueur le 1er septembre. Une amende qui remplace une convocation en justice destinée à alléger le travail des forces de l’ordre et à désengorger les tribunaux. Ce jeudi, un homme a été verbalisé. Et un mineur a fait l’objet d’une composition pénale.