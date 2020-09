Un arrêté préfectoral prolonge le port du masque obligatoire dans le centre-ville de La Rochelle. Il a été pris mercredi et vient combler un vide juridique qui existait depuis le 31 août. Il prend en fait la suite de l’arrêté municipal qui courait jusqu’à cette date, et vient clarifier une situation qui ne l’était plus. A noter que la zone de l’arrêté est la même qu’avant. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros.