L’association Félins en détresse de Saint-Jean-d’Angély se mobilise pour l’identification et la stérilisation des chats errants. Créée il y a cinq ans, elle sauve et accueille chaque année des dizaines d’animaux qu’elle propose ensuite à l’adoption. Des animaux bien souvent victimes de négligence de la part de leurs propriétaires. Ce que déplore sa présidente Christelle Maitre :

Christelle Maitre qui plaide très clairement pour l’identification et la stérilisation obligatoire :

L’association Félins en détresse organise demain une journée de l’adoption au magasin Bricomarché de Saint-Jean-d’Angély. Une douzaine de chats et chatons identifiés, vaccinés, déparasités et stérilisés seront proposés.

Et puis toujours sur ce thème, notez qu’une campagne d’identification et de stérilisation des chats errants se tiendra dans la commune de Saint-Savinien du 15 septembre au 31 décembre.