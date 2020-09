Après trois jours de fièvre jaune, sous un soleil de plomb, les équipes du Département et de Charentes tourisme sont plus que satisfaites de cette Echappée maritime qui a conduit les coureurs entre les îles d’Oléron et de Ré, et au départ de Châtelaillon-Plage où le Fan park inauguré lundi a fait se déplacer les foules pendant trois jours. C’est ce que nous dit Stéphane Villain, maire de Châtel, vice-président du Département et président de Charentes tourisme :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/tdf-villain-1.mp3 Stéphane Villain qui espère désormais des retombées sur le territoire, grâce au succès médiatique et populaire de la course. C’était sans compter sur un plan de communication exceptionnel, à la hauteur de l’évènement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/tdf-villain-2.mp3