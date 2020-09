Saint-Jean-d’Angély accueille ce week-end Théâtre en l’abbaye. Avant-dernier festival de la saison labellisé Sites en scène par le Département de la Charente-Maritime. Malgré le contexte sanitaire incertain, les organisateurs de l’association A4 ont souhaité maintenir cet évènement qui en est à sa 17e édition et qui marque le coup d’envoi de la saison culturelle à Saint-Jean. On écoute Céline Bohère, la directrice :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/theatre-abbaye-1.mp3 Le contexte sanitaire n’a pas eu d’impact sur la programmation, même si le spectacle prévu samedi soir a dû être annulé, non pas en raison de la covid, mais pour cause de blessure chez un comédien. Céline Bohère :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/theatre-abbaye-2.mp3 Il reste encore des places, notamment pour le repas-spectacle. Pour réserver, rendez-vous sur la billetterie en ligne sur le site spectaclevivanta4.fr. Sinon, vous pouvez vous rendre à la boutique éphémère de l’A4 ouverte depuis lundi et jusqu’au 16 octobre, place du Pilori. Il est aussi possible de s’abonner à la nouvelle saison culturelle.