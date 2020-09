Fin de la grève à la clinique Capio-Ramsay de Puilboreau, près de La Rochelle. Un protocole d’accord a été signé entre la direction et les agents des services hospitaliers du bloc opératoire qui s’étaient mobilisés lundi. Au terme de plusieurs rencontres, ces derniers, qui dénonçaient le manque de moyens et de personnels, ont finalement obtenu gain de cause hier, et notamment le renfort des équipes par deux ASH et l’engagement de revoir leur rémunération à l’horizon 2021.