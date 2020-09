L’Echappée maritime du Tour de France a tenu toutes ses promesses aujourd’hui. La 10e étape entre les îles d’Oléron et de Ré, remportée à Saint-Martin par l’Irlandais Sam Bennett il y a quelques minutes, a fait briller la Charente-Maritime et dévoilé les plus beaux paysages du littoral charentais : Marennes et ses parcs ostréicoles, La Tremblade, sa forêt de La Coubre et sa côte sauvage, Royan et sa côte de beauté, Brouage et sa citadelle, Rochefort et l’Hermione, La Rochelle et ses deux tours. Bref… de belles images de la course à la télévision, malgré quelques chutes, et beaucoup de monde sur la route du tour. Une carte postale de rêve pour notre département, 2e destination touristique de France. De la joie, et même de l’euphorie à Châtelaillon-Plage, commune traversée cet après-midi par le Tour, comme le souligne Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire :

