La Charente-Maritime voit la vie en jaune. Depuis hier, le Département vit au rythme de la Grande boucle. Aujourd’hui, c’est le jour J pour l’Echappée maritime. Cette étape inédite du Tour de France, 100% charentaise-maritime, qui va relier les deux plus grandes îles du département : Oléron et Ré. Et emprunter les quatre viaducs qui seront fermés à la circulation. Départ à 13h30 du Château-d’Oléron. Des animations sont prévues toute cette journée, avec restauration sur place et écran géant pour ne rien manquer de l’étape qui va traverser le département sur 168km via Marennes, Royan, Brouage, Rochefort et La Rochelle. La jauge est limitée à 5000 personnes dans l’enceinte de la citadelle et sur le port, dans le respect des règles sanitaires.