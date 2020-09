Le pont Transbordeur de Rochefort étend ses plages horaires. A l’occasion du passage du Tour de France, et alors que le viaduc du Martrou sera fermé entre 11h et 17h, il est possible d’effectuer la traversée de la Charente entre 8h et 18h45 en continu, via la nacelle du monument fraîchement réhabilité par l’Etat et qui a été habillé de jaune pour célébrer la Grande boucle. La traversée se fait uniquement à pied ou à vélo.