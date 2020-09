J-1 avant une étape inédite du Tour de France en Charente-Maritime. Inédite à plus d’un titre, car elle va relier les deux plus grandes îles du département : Oléron et Ré. Emprunter les quatre viaducs qui seront fermés pour l’occasion. C’est la première fois que l’île de Ré accueille une étape du Tour. Et Oléron, la seconde fois depuis 1983. Du jamais vu donc. Ce qui promet d’être un évènement pour Michel Parent, maire de la ville de départ du Château-d’Oléron :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/tdf-chateau-1.mp3 Michel Parent, vice-président du Département, également président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, qui espère des retombées en termes de fréquentation touristique :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/tdf-chateau-2.mp3 Des animations sont prévues cet après-midi et demain toute la journée, avec restauration sur place et écran géant pour ne rien manquer de l’étape qui va traverser le département sur 168km. La jauge est limitée à 5000 personnes dans l’enceinte de la citadelle et sur le port, dans le respect des règles sanitaires.

Le passage du Tour de France en Charente-Maritime ne sera pas sans conséquence sur la circulation routière. De nombreux axes seront fermés. 14 tronçons ont été définis pour l’étape de demain, avec des horaires de fermeture pour limiter au maximum l’impact sur le trafic. 4 sont prévus le lendemain. A La Rochelle et Royan, la circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé du Tour. Des difficultés sont également à prévoir dans les transports en commun à Royan, Rochefort et La Rochelle. Et puis plusieurs écoles seront fermées comme au Château-d’Oléron, Châtelaillon-Plage ou Saint-Martin-de-Ré.