Trois personnes ont perdu la vie sur la seule journée de samedi. Tout d’abord à Chepniers, au sud du département, vers 14h30, un automobiliste de 33 ans s’est tué en voiture sur la D157. Il était seul en cause. Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme n’a pu être réanimé.

Plus tard, dans la soirée, vers 21h15 à Corme-Ecluse, près de Saujon, c’est un jeune homme de 23 ans qui est décédé à bord d’un 4×4, également seul en cause. Trois autres occupants ont été légèrement blessés.

Enfin, quelques minutes plus tard, vers 21h45, à Plassac, en Haute-Saintonge, deux motards ont eu un accident après avoir percuté un sanglier. L’un des pilotes âgé de 51 ans est mort. L’autre, une femme de 53 ans, a été grièvement blessée.