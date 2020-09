Une semaine pour faire « Enfin la fête », selon l’intitulé de cette édition 2020. Le ton est donné, malgré le contexte sanitaire. De nombreuses animations sont prévues jusqu’à dimanche : spectacles, concerts et rencontres avec des personnalités.

Après un week-end marqué par la présence ce samedi de l’artiste peintre Allan Stephens, auteur du projet LR52, le tour de La Rochelle en 52 tableaux, et du concert du groupe star des années 80 Emile et images, puis de la venue du comédien Booder ce dimanche, c’est une semaine bien chargée qui s’annonce, avec la présence ce lundi à 14h30 du journaliste sportif de France télévisions Laurent Luyat, à l’occasion du passage du Tour de France en Charente-Maritime. Mardi, mercredi et jeudi, c’est le groupe multicordes Les Maulus qui mettra l’ambiance dans les allées de la foire. Vendredi, la belle Clara Morgane sera en dédicace à 14h30, suivie à 21h du concert du Collectif Métissé. Samedi 12 septembre, c’est le collectionneur et ancien acheteur de l’émission « Affaire conclue » Pierre-Jean Chalençon qui viendra faire le show, suivi du concert à 21h de Jérémy Frérot. Enfin, dimanche 13, l’animateur Alex Goude sera en dédicace dans les allées de la foire dès 14h30.

A ne pas manquer également, le village québécois installé au cœur du hall de la manufacture et le théâtre de marionnettes en bois de Joël Guichard.

Rendez-vous tous les jours de 10h à 20h, sauf pour les nocturnes jusqu’à 22h. 5 euros l’entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans et les seniors.